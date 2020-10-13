"Надо лечиться": звезду шоу Малахова пристыдил народ

"Надо лечиться": звезду шоу Малахова пристыдил народ
Гоген Солнцев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист процитировал стихотворение русского классика

Гоген Солнцев, недавно отвезший свою жену Екатерину Терешкович в Африку, не перестает удивлять поклонников. На этот раз скандальный артист опубликовал снимок с букетом цветов и процитировал известного поэта.

На фотографии шоумен обнимает ярко-красные розы и мечтательно смотрит вверх. Солнцев показался в маске с изображением агрессивного оскала, напоминающего улыбку Джокера – популярного злодея из комиксов.

"Перед воротами Эдема Две розы пышно расцвели",

– процитировал артист стихотворение Николая Гумилева. Публикацию Солнцева восприняли неоднозначно.

"Гогенчихе высокая поэзия пристала, как корове седло", "Тебе надо идти лечиться Гоген",

– принялись критиковать шоумента в Сети (орфография и пунктуация сохранены). Некоторых комментаторов интересовало состояние Терешкович, а также следующий визит Солнцева на ток-шоу: "Когда к Малахову! Как там бабуля?"

Впрочем, в "Инстаграм" нашлись и ценители чувства юмора Гогена. Кроме того, артиста похвалили в выборе стихотворения для подписи к посту: "У каждого человека свой стиль и имидж, Вам ваш очень к лицу, я уверена что Вы и отличный человек!"

Недавно жена Гогена Солнцева угодила в секту. Артист рассказал, что из-за раскрывающих женственность курсов Екатерина Терешкович едва не погибла.

Карина СИРАЗОВА

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