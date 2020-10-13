Сама пригласила любовницу: Королева поделилась неожиданным откровением

Сама пригласила любовницу: Королева поделилась неожиданным откровением
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка должна была стать суррогатной матерью

Скандал вокруг измены Сергея Глушко Наташе Королевой с каждым днем обрастает все более шокирующими подробностями, причем рассказывают о них сами супруги. В этот раз исполнительница хита "Желтые тюльпаны" призналась, что она сама поспособствовала интимной встрече Тарзана и его любовницы. 

Оказалось, что изначально Анастасия подошла познакомиться к танцору после одного из его концертов, сказав, что может предложить супружеской паре услуги суррогатной матери. 

"В его телефоне она так и записана: "Настя суррогат", – рассказала Королева журналу "Караван историй". 

После этого звездная пара долго обсуждала рождение еще одного ребенка, взвешивала все за и против, в конце концов решившись на смелый шаг. Сначала девушка "динамила" их со встречей, а после начала откровенно флиртовать с Глушко, но Наталья не предала этому никакого значения, потому что считает, что похожие сообщения есть у каждого в телефоне. 

В итоге Тарзан и потенциальная суррогатная мать договорились о встрече в квартире супругов, но девушка пришла не одна, а с подругой. О случившемся Королева узнала лишь спустя некоторое время. В итоге она в очередной раз обвинила Анастасию и ее подругу в том, что девушки намеренно что-то подсыпали ее мужу и серьезно подставили их семью. 

Ранее стало известно, что Тарзан попал в реанимацию после шоу Андрея Малахова. Танцор провел в больнице несколько дней. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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