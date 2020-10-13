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Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграм" необычный пост. На фото – скрине экрана телефона – позирует его жена Наталья Подольская и сын Артемий. В подписи артист указал дату 13 октября 13 часов дня и 13 минут.
Поклонники тут же решили, что его супруга родила. Ведь Подольская находится на последнем сроке беременности.
Фанаты принялись поздравлять пару с прибавлением в семействе и желать маме и малышу здоровья.
Журналисты поспешили узнать у звезды, насколько интернет-пользователи правы в своих догадках. Однако Подольская рассказала "Пятому каналу", что еще не родила, срок пока не пришел.
Ранее стало известно, что Подольскую шокировала правда о Преснякове.
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