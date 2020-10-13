Жена Преснякова ответила на слухи о рождении второго ребенка

Певицу и ее супруга поздравляют с прибавлением в семействе

Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграм" необычный пост. На фото – скрине экрана телефона – позирует его жена Наталья Подольская и сын Артемий. В подписи артист указал дату 13 октября 13 часов дня и 13 минут.

Поклонники тут же решили, что его супруга родила. Ведь Подольская находится на последнем сроке беременности.

Фанаты принялись поздравлять пару с прибавлением в семействе и желать маме и малышу здоровья.

Журналисты поспешили узнать у звезды, насколько интернет-пользователи правы в своих догадках. Однако Подольская рассказала "Пятому каналу", что еще не родила, срок пока не пришел. 

Ранее стало известно, что Подольскую шокировала правда о Преснякове. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Неожиданная находка на Ямале принесет России миллиарды

Новое месторождение газа гарантирует потребителям стабильные поставки на долгие годы

Немцы нашли повод сохранить отношения с Россией после скандала с Навальным

Обвинения в адрес Москвы при этом утихать не будут

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1009 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей