Певицу и ее супруга поздравляют с прибавлением в семействе

Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграм" необычный пост. На фото – скрине экрана телефона – позирует его жена Наталья Подольская и сын Артемий. В подписи артист указал дату 13 октября 13 часов дня и 13 минут.

Поклонники тут же решили, что его супруга родила. Ведь Подольская находится на последнем сроке беременности.

Фанаты принялись поздравлять пару с прибавлением в семействе и желать маме и малышу здоровья.

Журналисты поспешили узнать у звезды, насколько интернет-пользователи правы в своих догадках. Однако Подольская рассказала "Пятому каналу", что еще не родила, срок пока не пришел.

Ранее стало известно, что Подольскую шокировала правда о Преснякове.