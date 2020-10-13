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С каждым днем начинает все больше холодать, поэтому жители России начинают утепляться. Однако Певица Валерия, по мнению ее поклонников, выбрала не совсем правильный и гуманный способ.
На своей странице в "Инстаграм" артистка выложила фото, на котором она сидит на открытой веранде, укутавшись в меховой плед. В комментариях предположили, что это норка. Зоозащитники сразу же завалили жену Иосифа Пригожина гневными комментариями.
"Растерзали животных ради своего удовольствия, шика, блеска и пафоса", "Защищать нужно исчезающих зверей. в открытой природе", "Зачем фотографироваться с этим пледом, выставлять в "инсту" и "драконить" людей?", "Можно было и отказаться",
– написали подписчики.
Сама певица всячески пыталась оправдать свой поступок. "В Москве холодает. Гринписовцы, не нервничайте, меховой плед не мой, друзья своим гостям не дают мёрзнуть", – подписала фото Валерия, в комментариях добавив, что не одобряет ношение шуб из натурального меха и делает это крайне редко.
Ранее Иосиф Пригожин, вдохновившийся примером Рудковской и Плющенко, честно рассказал о попытках завести ребенка с Валерией.
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