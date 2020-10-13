Актриса призналась, что не прошла отбор

Расставшийся с Анастасией Решетовой рэпер Тимати стал новым героем шоу "Холостяк". Новость о его участии произвела эффект разорвавшейся бомбы. Множество девушек сразу же захотели побороться за сердце завидного холостяка. Среди претенденток оказались и звезды отечественного шоу-бизнеса, например, Агата Муцениеце, сердце которой свободно после расставания с Павлом Прилучным.

В "Инстаграме" девушка выложила несколько "историй", в которых пошутила на тему своего участия в нашумевшем шоу. Недавно разведенная актриса призналась, что уже отправляла заявку, но ее не взяли.

К слову, подруга звезды "Закрытой школы" заявила, что тоже была бы не против стать невестой Тимати.

Напомним, что многие знаменитости уже высказались об участии музыканта в "Холостяке". Кто-то подшучивает над артистом, а другие и вовсе не верят в искренность его намерений.

Так, певица Слава и вовсе обвинила создателей передачи во лжи. Выяснилось, что дочка артистки хотела принять участие, но ее ждало разочарование. Благодаря своим связям Слава узнала, что сезон уже отснят, а участие девушек было проплачено. Но наследница звезды не теряет надежды и верит, что организаторы все-таки рассмотрят ее заявку.