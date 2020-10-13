Поклонники артистки отметили, что она стала выглядеть моложе

Много лет назад Лариса Долина развелась со своим вторым мужем Виктором Митязовым, а после резко похудела. В светской тусовке ходили слухи, что джазовая певица сделала этого ради своего молодого избранника Ильи Спицына. Но пару лет назад эстрадная артистка вновь заметно пополнена, а поклонники решили, что это из-за того, что Лариса Александровна тяжело переживает развод с третьим мужем. Но последнее появление Долиной на публике произвело настоящий фурор.

Певица приехала на "Детскую Новую волну" в Артеке. Гости конкурса заметили, что артистка выглядит заметно постройневшей, а от лишних килограммов не осталось и следа, пишет "Комсомольская правда".

Коллеги сразу же засыпали Долину комплиментами, особое внимание уделив ее стройным ногам и тонкой талии.

К слову, сначала Лариса Александровна говорила, что больше никогда не будет злоупотреблять жесткими диетами.

"Надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать", – признавалась певица.

Но вполне возможно, что в этом случае без строгих ограничений в питании опять не обошлось. В комментариях к статье отметили, что Долина просто "вынуждена так жить", потому что она человек, который выступает на сцене, поэтому всегда должна держать себя в форме.

Ранее Долина рассказала, почему так и не эмигрировала в США.