"Вынуждена так жить": расставшаяся с молодым мужем Долина резко похудела

"Вынуждена так жить": расставшаяся с молодым мужем Долина резко похудела
Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники артистки отметили, что она стала выглядеть моложе

Много лет назад Лариса Долина развелась со своим вторым мужем Виктором Митязовым, а после резко похудела. В светской тусовке ходили слухи, что джазовая певица сделала этого ради своего молодого избранника Ильи Спицына. Но пару лет назад эстрадная артистка вновь заметно пополнена, а поклонники решили, что это из-за того, что Лариса Александровна тяжело переживает развод с третьим мужем. Но последнее появление Долиной на публике произвело настоящий фурор. 

Певица приехала на "Детскую Новую волну" в Артеке. Гости конкурса заметили, что артистка выглядит заметно постройневшей, а от лишних килограммов не осталось и следа, пишет "Комсомольская правда". 

Коллеги сразу же засыпали Долину комплиментами, особое внимание уделив ее стройным ногам и тонкой талии. 

К слову, сначала Лариса Александровна говорила, что больше никогда не будет злоупотреблять жесткими диетами. 

"Надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать", – признавалась певица. 

Но вполне возможно, что в этом случае без строгих ограничений в питании опять не обошлось. В комментариях к статье отметили, что Долина просто "вынуждена так жить", потому что она человек, который выступает на сцене, поэтому всегда должна держать себя в форме.

Ранее Долина рассказала, почему так и не эмигрировала в США. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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