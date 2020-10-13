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Журналисты выяснили, что Ксения Собчак сдала положительный ПЦР-анализ на COVID-19. Результат теста стал известен еще 11 октября, но медики не смогли рассказать об этом медиадиве. Они не смогли с ней связаться.
Как пишет телеграм-канал Mash, неизвестно, знает ли сама супруга Константина Богомолова о том, что у нее коронавирус.
Телеграм-канал "НеМалахов" тут же принялся вспоминать, с кем в последнее время общалась знаменитость и могла заразить. Так, авторы канала отметили, что она проводила время с Наташей Королевой и ее супругом Сергеем Глушко, более известным, как Тарзан, а также с Агатой Муцениеце.
Сама Собчак в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" опровергла эту информацию, отозвавшись о журналистах нецензурными словами. По ее мнению, у Mash – дефицит новостей, поэтому она предложила журналистам вернуться к "сенсациям" про беременность.
Весной Собчак рассказывала, что коронавирусом болели ее родственники. А саму инфекцию из Китая телеведущая называла насмешкой над человечеством.
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