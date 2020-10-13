Кажется, что актриса обзавелась новым фаворитом

Общественность внимательно следила за судебными разбирательствами Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. Сейчас, когда актрисе наконец удалось отсудить свое имущество, ее стали часто замечать в компании кавалера, который заметно моложе нее. И это не Бари Каримович. Об этом сообщили журналисты.

Победу в суде знаменитость решила отпраздновать в кафе, но отправилась она туда не одна. Компанию ей составил незнакомец, которому даже нельзя дать 40 лет. Актриса и ее спутник прекрасно проводили время, смеялись, фотографировались, а Лидия Николаевна даже позволяла мужчине целовать свою руку.

Сама звезда отказалась отвечать на все вопросы журналистов, отметив, что это не их дело, пишет "Собеседник.ру".

К слову, после торжества Федосеева-Шукшина отправилась в свою квартиру в Новой Москве. И опять не одна, а в компании все с тем же незнакомцем. По словам соседей, мужчина стал частым гостем звезды советского кино.

"У нас все говорят, что Лида новый роман закрутила. Тем более, Бари мы уже давно здесь не видим. Похоже, он совсем забыл про свою жену", – рассказала соседка Лидии Николаевны.

Напомним, что вчера Федосеевой-Шукшиной удалось отвоевать квартиру у продюсера группы "На-На". Однако не исключено, что Алибасов надумает оспорить решение суда.