Девочка родилась три дня назад

Андрея Норкина можно назвать активным пользователем социальный сетей. Телеведущий часто делится с поклонниками своими мыслями, грустными и радостными новостями. В этот раз журналист показал поклонникам трогательный снимок, на котором запечатлено знакомство его внука Дмитрия с новорожденной сестрой.

Фотографию Норкин опубликовал на своей странице в "Инстаграм". Дочка ведущего держит сына на руках, а отец новорожденной малышки показывает мальчику его сестричку. Ребенок улыбается и с интересом смотрит на девочку, которую назвали Евангелиной.

"Встреча на Эльбе", – шутливо подписал кадр счастливый дедушка.

В комментариях поклонники журналиста принялись поздравлять его семью с пополнением. "Внуки – это огромное счастье. Всей семье маленькой счастья, здоровья и радости", "Поздравляю с внучкой!", "Поздравляю от всего сердца. Деду-радости и счастья на сердце. Малышам здоровья , а мамочке веселых дней!", "Так мило и трогательно. Спасибо за фото. Мир, лад, достаток, счастье и здоровье в ваш дом!", "Первое знакомство с сестричкой!", "Какое это счастье", – написали подписчики Норкина.

Напомним, что недавно ведущего заметили в компании незнакомки. Из-за этого Андрея Владимировича обвинили в том, что быстро прервал траур по покойной супруге Юлии, которой не стало летом 2020 года из-за инфаркта.