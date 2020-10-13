"Какое это счастье": овдовевший Норкин показал новорожденную внучку

"Какое это счастье": овдовевший Норкин показал новорожденную внучку
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девочка родилась три дня назад

Андрея Норкина можно назвать активным пользователем социальный сетей. Телеведущий часто делится с поклонниками своими мыслями, грустными и радостными новостями. В этот раз журналист показал поклонникам трогательный снимок, на котором запечатлено знакомство его внука Дмитрия с новорожденной сестрой. 

Фотографию Норкин опубликовал на своей странице в "Инстаграм". Дочка ведущего держит сына на руках, а отец новорожденной малышки показывает мальчику его сестричку. Ребенок улыбается и с интересом смотрит на девочку, которую назвали Евангелиной. 

"Встреча на Эльбе", – шутливо подписал кадр счастливый дедушка.

В комментариях поклонники журналиста принялись поздравлять его семью с пополнением. "Внуки – это огромное счастье. Всей семье маленькой счастья, здоровья и радости", "Поздравляю с внучкой!", "Поздравляю от всего сердца. Деду-радости и счастья на сердце. Малышам здоровья , а мамочке веселых дней!", "Так мило и трогательно. Спасибо за фото. Мир, лад, достаток, счастье и здоровье в ваш дом!", "Первое знакомство с сестричкой!", "Какое это счастье", – написали подписчики Норкина. 

Напомним, что недавно ведущего заметили в компании незнакомки. Из-за этого Андрея Владимировича обвинили в том, что быстро прервал траур по покойной супруге Юлии, которой не стало летом 2020 года из-за инфаркта. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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