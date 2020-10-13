Артист опубликовал видео с перевоплощениями

Максим Галкин порадовал многомиллионную армию подписчиков свежим контентом. На этот раз юморист показал, как убивает время перед началом съемок. Талантливый юморист разыграл целую сценку перед объективом камеры.

Под звуковую дорожку из фильма "Служебный роман" супруг Аллы Пугачевой продемонстрировал, как бы он выглядел, родившись женщиной. Для этого пародист примерил парик с объемными светлыми локонами, взбитыми в пышную прическу. Образ яркой дамы Максим дополнил изумрудными тенями и бардовыми ногтями.

"Леди Гага Мценского Уезда. До чего ожидание на съемках доводит", – подписал забавные кадры пародист.

На том же ролике Максим предстал и в образе скромного офисного работника. Но публика, конечно, больше отреагировала на красотку-блондину.

"Максим, вы в образе Леди Гаги выглядите лучше, чем сама Гага", "А тени! Шикардос", "Дива! Дива! Служебный роман-3", – восторгаются поклонники.

Кстати, недавно "Утро.ру" делилось архивным снимком юного Максима Галкина в компании Филиппа Киркорова. По словам владельца кадра, именно тогда шоумен "внедрился" в семью Киркорова и Пугачевой.

