Певцу с каждым днем становится хуже

В Сети постоянно появляются тревожные новости о состоянии здоровья Бориса Моисеева. В СМИ пишут, что певец передвигается с большим трудом и почти ничего не говорит. Оказалось, что дела действительно плохи, а врачи не знают, как помочь артисту.

Исполнитель хита "Голубая Луна" совсем перестал появляться на публике и общаться с журналистами. По мнению Дениса Сорокина, это дает основания думать о том, что Моисеев буквально "угасает на глазах", ведь Борис Михайлович всегда любил находиться в центре внимания.

Журналист вспомнил, когда последний раз видел знаменитость. Это произошло в театре, когда Моисеев продавал билеты. Тогда на лице певца заметили родинку.

"Говорили, что это – онкология. После этого в свет он не выходил", – поделился Сорокин с "Собеседником.ру".

Сейчас звездой занимаются врачи, но медики уверены, что здоровье Моисеева вряд ли удастся улучшить, можно лишь временно его стабилизировать.

Ранее модель Алена Кравец начала бить тревогу после новостей о пропаже Моисеева. Знаменитость сильно переживает, потому что до Моисеева нельзя дозвониться, ведь его телефон отключен.



