"Угасает на глазах": Моисееву озвучили страшный диагноз

"Угасает на глазах": Моисееву озвучили страшный диагноз
Борис Моисеев. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певцу с каждым днем становится хуже

В Сети постоянно появляются тревожные новости о состоянии здоровья Бориса Моисеева. В СМИ пишут, что певец передвигается с большим трудом и почти ничего не говорит. Оказалось, что дела действительно плохи, а врачи не знают, как помочь артисту. 

Исполнитель хита "Голубая Луна" совсем перестал появляться на публике и общаться с журналистами. По мнению Дениса Сорокина, это дает основания думать о том, что Моисеев буквально "угасает на глазах", ведь Борис Михайлович всегда любил находиться в центре внимания. 

Журналист вспомнил, когда последний раз видел знаменитость. Это произошло в театре, когда Моисеев продавал билеты. Тогда на лице певца заметили родинку. 

"Говорили, что это – онкология. После этого в свет он не выходил", – поделился Сорокин с "Собеседником.ру". 

Сейчас звездой занимаются врачи, но медики уверены, что здоровье Моисеева вряд ли удастся улучшить, можно лишь временно его стабилизировать. 

Ранее модель Алена Кравец начала бить тревогу после новостей о пропаже Моисеева. Знаменитость сильно переживает, потому что до Моисеева нельзя дозвониться, ведь его телефон отключен.


Юлия МИХАЙЛОВА

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