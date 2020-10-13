Внучку Конкина пытались похитить

Внучку Конкина пытались похитить
Владимир Конкин. Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com
В случившемся подозревают отца девочки

Семья Владимира Конкина до сих пор приходит в себя после смерти его дочери Софии. Однако теперь родственникам утонувшей Конкиной придется переживать еще и за ее дочь Алису, которую чуть не похитили во время похорон. 

Помощница Владимира Конкина во время шоу "Прямой эфир" рассказала, что во время прощания случилась очень странная ситуация. К дочери покойной Софии подошли незнакомые люди и сказали ей, что девочка должна поехать с ними, чтобы "поговорить". Но присутствовавшие заметили этого и не допустили похищения ребенка.

Гости программы подумали, что за этим мог стоять отец Алисы, но родственники Конкиной не согласны с этой версией, потому что сейчас, по их словам, мужчина находится в розыске, поэтому лишние проблемы ему ни к чему. 

"Его обвиняют в мошенничестве. Именно поэтому он не может связаться с Алисой. Мы и сами не знаем, где он находится. Но он вряд ли бы пошел на такой шаг", – рассказали знакомые отца Алисы. 

К слову, сам Владимир Конкин находится в разбитом состоянии: он почти не встает с кровати и отказывается есть. 

Недавно стало известно, кто позаботится о 11-летней девочке после смерти Софии Конкиной. Родной брат погибшей решил удочерить Алису. Ее дедушка признался, что сам он этого сделать не может, но пообещал всячески помогать девочке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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