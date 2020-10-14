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Ольга Сутулова и Евгений Стычкин стали родителями. О пополнении в семье рассказал счастливый отец.
Актер записал необычно видео из больничной палаты. По хештегам можно понять, что у звездной пары родился сын вчера, 13 октября.
"Поздравляю вас с Олечкой", "От счастья светитесь", "Добра и здоровья вашей замечательной семье!"
– написали массу теплых слов в комментариях.
Напомним, что ребенок от Сутуловой для Стычкина уже пятый. А вот звезда "Содержанок" стала мамой впервые. Артисты тщательно скрывали грядущее пополнение от публики.
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