Звезда "Содержанок" впервые стала мамой

Муж актрисы записал видео из больницы

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин стали родителями. О пополнении в семье рассказал счастливый отец.

Актер записал необычно видео из больничной палаты. По хештегам можно понять, что у звездной пары родился сын вчера, 13 октября.

"Поздравляю вас с Олечкой", "От счастья светитесь", "Добра и здоровья вашей замечательной семье!"

написали массу теплых слов в комментариях.

Напомним, что ребенок от Сутуловой для Стычкина уже пятый. А вот звезда "Содержанок" стала мамой впервые. Артисты тщательно скрывали грядущее пополнение от публики.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Сирийские боевики "бежали" после ожесточенных боев в Карабахе

Потери Анкары в регионе растут, заявляет СМИ

"Уже непоправимо": США недовольны избранием "ужасной" России в состав ООН

Штаты недовольны, что их требования не были услышаны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1009 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей