Шепелев пожаловался на неоплачиваемую работу

Шепелев пожаловался на неоплачиваемую работу
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущему предложили трудиться за идею

Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание на тему работы. Не так давно ушедшему с Первого канала артисту предложили заняться разработкой нового проекта – от идеи до реализации. Загвоздка заключалась в том, что платить за это работодатель не собирался. Об этом рассказал телеведущий в "Инстаграм".

Шепелева сразу предупредили: денег нет, однако он может гордиться, что работает с отличной командой. Бывший муж Жанны Фриске от этой идеи был не в восторге.

"Скажите, это я испорченный и недопонимаю или что-то не так с той стороны провода?"

– спросил артист у подписчиков, при этом прямо об отказе от неоплачиваемого сотрудничества все же не сказал. "Вы бы согласились работать за идею?" – поинтересовался он. Поклонники поделились своим мнением в комментариях:

"Идеей сына не накормишь", "Вся страна так и работает, что ты удивляешься", "На энтузиазме далеко не уйдешь. Любой труд должен быть вознагражден!", "Если есть другой источник дохода и свободное время, почему нет?"

Напомним, что недавно отец Фриске рассказал об издевательствах Шепелева над ней незадолго до смерти.

Карина СИРАЗОВА

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