Артистка, по словам подруги, мучается из-за праха

Покойная Валентина Легкоступова не может найти свое место на том свете, утверждает ее близкая подруга, клинический психолог Елена Перелыгина. По словам женщины, исполнительница практически каждый день является к ней во снах.

Сама же Перелыгина уверена: это не просто так. Не так давно ей снилось, как Легкоступова начала плакать в диалоге с ней и стала горестно жаловаться на то, что не заслужила плохого отношения: она старалась подарить людям положительные эмоции, а от нее все решили отвернуться.

"Такое случалось и при жизни. В начале года мы встретились с Валей, а на ее глазах были слезы", – утверждает Елена.

В другой же раз Валентина явилась к подруге в сновидениях выступающей на сцене – певица в белом платье после исполнения снова разрыдалась в гримерке и сквозь слезы рассказала, что была вынуждена терпеть адскую боль во время своего исполнения.

После общения со священнослужителем Перелыгина решила, что Легкоступова приходит к ней во снах неспроста – мол, звезда не может найти упокоение после смерти. Скорее всего, считает Елена, из-за того, что ее прах не захоронили. А ведь это была последняя воля Валентины, сообщает "Собеседник".

"Валя просила, чтобы ее прах развеяли над морем", – заявила Перелыгина.

Валентина Легкоступова скончалась в августе 2020 года. Последний концерт певицы, запланированный еще весной в Туле, не состоялся, из-за чего мероприятие отменили.