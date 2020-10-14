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Покойная Валентина Легкоступова не может найти свое место на том свете, утверждает ее близкая подруга, клинический психолог Елена Перелыгина. По словам женщины, исполнительница практически каждый день является к ней во снах.
Сама же Перелыгина уверена: это не просто так. Не так давно ей снилось, как Легкоступова начала плакать в диалоге с ней и стала горестно жаловаться на то, что не заслужила плохого отношения: она старалась подарить людям положительные эмоции, а от нее все решили отвернуться.
"Такое случалось и при жизни. В начале года мы встретились с Валей, а на ее глазах были слезы", – утверждает Елена.
В другой же раз Валентина явилась к подруге в сновидениях выступающей на сцене – певица в белом платье после исполнения снова разрыдалась в гримерке и сквозь слезы рассказала, что была вынуждена терпеть адскую боль во время своего исполнения.
После общения со священнослужителем Перелыгина решила, что Легкоступова приходит к ней во снах неспроста – мол, звезда не может найти упокоение после смерти. Скорее всего, считает Елена, из-за того, что ее прах не захоронили. А ведь это была последняя воля Валентины, сообщает "Собеседник".
"Валя просила, чтобы ее прах развеяли над морем", – заявила Перелыгина.
Валентина Легкоступова скончалась в августе 2020 года. Последний концерт певицы, запланированный еще весной в Туле, не состоялся, из-за чего мероприятие отменили.
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