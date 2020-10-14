Телесваха рассказала о своем страхе

Уже некоторое время ходят слухи, что передачу "Давай поженимся" собираются закрыть. Это связано с низкими рейтингами шоу. Роза Сябитова, выполняющая роль свахи, высказалась на эту тему.

Сябитова стала гостьей Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". В разговоре с Вячеславом Манучаровым телезвезда заявила, что будет держаться за передачу всеми возможными способами. Она призналась, что очень боится увольнения.

"Я не могу сказать руководству, но увольте меня лучше по смс, не надо в лицо говорить!" – разоткровенничалась Сябитова.

Известная телесваха сообщила, что готова на любые условия, лишь бы не лишиться любимой работы. Она отметила – такая закалка появилась у нее после того, как шоу "Давай поженимся" несколько раз хотели закрыть.

Сябитова рассказала, что когда команда проекта уходила в летний отпуск, никто не знал, смогут ли они вернуться.

"А когда я снова и снова возвращалась, какой-то иммунитет появился" – заявила Роза.

Напомним, Роза Сябитова является несменной соведущей "Давай поженимся" практически с самого ее запуска. Вместе с Ларисой Гузеевой и Василисой Володиной они соединяют одинокие сердца вот уже 12 лет.

Однако сейчас Сябитова и Гузеева работают вдвоем. Что касается известного астролога, то она ушла в отпуск из-за боязни заразиться коронавирусом.