Советского режиссера лишили привычной жизни, из-за чего он сильно сдал

Совсем недавно Армен Джигарханян впервые за долгое время появился на публике в честь своего 85-летия. В театре ужаснулись состоянию народного артиста, которого привезли на инвалидной коляске. Родные уверяют, что все с артистом хорошо, однако его бывшая супруга так не считает.

О здоровье режиссера высказалась и бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская, в очередной раз обвинив родственников в недобросовестном уходе за пожилым актером.

Киевская пианистка назвала прошедшее мероприятие показухой, чтобы убедить окружающих в дееспособности руководителя театра. По мнению артистки, бывший муж сильно сдал, даже несмотря на диабет, два инсульта и возраст.

"Он мог бы держаться гораздо дольше",

– высказалась блондинка. Она заявила, что раньше заставляла Джигарханяна вести привычный образ жизни: самостоятельно ходить и приезжать в театр – только поэтому режиссеру удалось выкарабкаться после второго инсульта.

Кроме того, звезде шили специальную ортопедическую обувь в Германии, без которой он не мог ходить. Сейчас же родственники народного артиста этим не занимаются, считает пианистка.

Цымбалюк-Романовская в очередной раз сказала: правду о состоянии Джигарханяна сейчас узнать невозможно, так как близкие хранят молчание. В беседе с "Комсомольской правдой" она добавила, что в театре также ничего не прояснят из-за страха потерять работу.

Сестра режиссера Марина Борисовна и вовсе отказалась разговаривать с журналистами на эту тему.

Стоит отметить, что после юбилея, на котором из рук Джигарханяна вырвали букет цветов, сотрудники театра все же дали несколько комментариев. По их словам, режиссер практически не говорит и вообще вряд ли адекватно оценивает происходящее.