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Любовь Толкалина часто балует своих поклонников эффектными фотографиями. В этот раз актриса решила не изменять своим традициям.
В инстаграм-аккаунте Толкалиной появился новый пикантный снимок. На фотографии обнаженная по пояс артистка стоит спиной к камере, держа в руках маленький букет нежно-белых цветов. При этом в кадр попала часть груди Любови.
Под фотографией актриса опубликовала отрывок из письма Марины Цветаевой, адресованного Никодиму Плуцер-Сарне. Послание начинается со слов "Я Вас больше не люблю".
Поклонники Толкалиной по достоинству оценили задумку фотосессии. Они завалили свою любимицу комплиментами.
"Любаша, ох какая женщина!", "Вы секси", "Красивая талия", "Шикарно" – отметили восторженные подписчики.
Некоторые принялись рассуждать на тему любви, которая была поднята Мариной Цветаевой.
"Слова подходят для каждого, кто любил и кого разлюбили, так тонко и как будто на одном дыхании..." – написал один из пользователей Сети.
Напомним, на данный момент Толкалина не состоит в отношениях. Летом 2020 года Любовь рассталась с британским композитором Саймоном Бассом. Актриса имеет дочь Марию, которая появилась от сценариста Егора Кончаловского.
Ранее Любовь Толкалина опубликовала фотографию, на которой она позирует в прозрачном белом платье. Глазастые поклонники артистки заметили, что под нарядом нет нижнего белья.
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