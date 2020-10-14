Подписчики актрисы остались довольны

Любовь Толкалина часто балует своих поклонников эффектными фотографиями. В этот раз актриса решила не изменять своим традициям.

В инстаграм-аккаунте Толкалиной появился новый пикантный снимок. На фотографии обнаженная по пояс артистка стоит спиной к камере, держа в руках маленький букет нежно-белых цветов. При этом в кадр попала часть груди Любови.

Под фотографией актриса опубликовала отрывок из письма Марины Цветаевой, адресованного Никодиму Плуцер-Сарне. Послание начинается со слов "Я Вас больше не люблю".

Поклонники Толкалиной по достоинству оценили задумку фотосессии. Они завалили свою любимицу комплиментами.

"Любаша, ох какая женщина!", "Вы секси", "Красивая талия", "Шикарно" – отметили восторженные подписчики.

Некоторые принялись рассуждать на тему любви, которая была поднята Мариной Цветаевой.

"Слова подходят для каждого, кто любил и кого разлюбили, так тонко и как будто на одном дыхании..." – написал один из пользователей Сети.

Напомним, на данный момент Толкалина не состоит в отношениях. Летом 2020 года Любовь рассталась с британским композитором Саймоном Бассом. Актриса имеет дочь Марию, которая появилась от сценариста Егора Кончаловского.

Ранее Любовь Толкалина опубликовала фотографию, на которой она позирует в прозрачном белом платье. Глазастые поклонники артистки заметили, что под нарядом нет нижнего белья.