Инцидент произошел на публике

Стало известно, что Бари Алибасова могут посадить в тюрьму на два года. Дело в том, что некоторое время назад в эфире шоу "Пусть говорят" музыкант набросился на бизнесвумен Ляну Фридман с кулаками. Женщина не намерена спускать инцидент с рук.

Все случилось из-за того, что Фридман начала нелестно отзываться о супруге Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной. Бывшая возлюбленная продюсера заявила, что брак с актрисой разрушил ему жизнь. После этих слов разъяренный Бари Каримович налетел на Ляну и ударил ее по лицу.

Теперь Фридман собирается привлечь Алибасова к ответственности. Бизнесвумен рассказала, что после инцидента она долгое время приходила в себя.

"Я длительное время восстанавливалась. Была вынуждена лечиться в Германии" – сообщила женщина.

Она отметила, что у нее имеются все необходимые документы, которые станут доказательством в судебном процессе.

Фридман призналась, что не ожидала от Бари Каримовича такого поступка. Ведь, по словам Ляны, она часто помогала продюсеру.

"Человек ударил меня прилюдно, во время съемок телевизионного шоу. Поэтому должен нести ответственность" – заявила пострадавшая.

Сообщается, что бизнесвумен уже обратилась к юристам. Интересы Фридман в суде будет представлять Альбина Московская, передает "Собеседник".

Что касается наказания, то Алибасова могут посадить на два года по статье "Побои". Также Ляна намерена получить от музыканта пять миллионов рублей и его квартиру в Москве в качестве моральной компенсации.

Напомним, не так давно закончилось разбирательство по скандальной квартире Федосеевы-Шукшиной. Суд вынес вердикт в пользу актрисы и обязал Алибасова вернуть ей имущество.