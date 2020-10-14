"Мне было трудно жить": Морозову из "Кривого зеркала" отрезали важный орган

"Мне было трудно жить": Морозову из "Кривого зеркала" отрезали важный орган
Александр Морозов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Комик признался, что это сильно сказалось на его внешнем виде

Эстрадный артист Александр Морозов заявил, что смог сбросить за год 40 килограммов после хирургического вмешательства. Юморист признался, что его цель – похудеть еще на 20 кг.

Морозов поведал, что при невысоком росте в 164 сантиметра он весил около 140 кг. Артисту было трудно выступать на сцене и ездить по гастролям.

"Мне было трудно жить и существовать. Я перекатывался колобком", – заявил Александр в эфире телепередачи "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Из-за лишнего веса у знаменитости начались проблемы с женским полом. Однако худеть в спортзалах и садиться на диету артист не собирается по причине своей лени и плотного графика – столь большую массу Морозову удалось сбросить из-за операции. Хирурги сделали Александру гастрошунтирование – операцию по уменьшению объема желудка. Юморист объяснил, что может снова увеличить свой желудок, однако в таком случае он снова потолстеет.

Ведущий программы Борис Корчевников продемонстрировал зрителям одежду, в которой когда-то ходил артист. Он отметил, что Морозов теперь буквально тонет в ней.

"Когда люди худеют, они похожи на неживых, а вы постройнели и похудели", – заявил Корчевников.

Сам Морозов сообщил, что в скором времени войдет целиком в одну штанину.

Ранее артист признался, что из-за коронавируса чуть не разорился, вогнав себя в кредитные долги. Комик рассказал, что сейчас у него проблемы с коллекторами.

Егор МАЛКОВ

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