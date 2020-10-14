Комик признался, что это сильно сказалось на его внешнем виде

Эстрадный артист Александр Морозов заявил, что смог сбросить за год 40 килограммов после хирургического вмешательства. Юморист признался, что его цель – похудеть еще на 20 кг.

Морозов поведал, что при невысоком росте в 164 сантиметра он весил около 140 кг. Артисту было трудно выступать на сцене и ездить по гастролям.

"Мне было трудно жить и существовать. Я перекатывался колобком", – заявил Александр в эфире телепередачи "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Из-за лишнего веса у знаменитости начались проблемы с женским полом. Однако худеть в спортзалах и садиться на диету артист не собирается по причине своей лени и плотного графика – столь большую массу Морозову удалось сбросить из-за операции. Хирурги сделали Александру гастрошунтирование – операцию по уменьшению объема желудка. Юморист объяснил, что может снова увеличить свой желудок, однако в таком случае он снова потолстеет.

Ведущий программы Борис Корчевников продемонстрировал зрителям одежду, в которой когда-то ходил артист. Он отметил, что Морозов теперь буквально тонет в ней.

"Когда люди худеют, они похожи на неживых, а вы постройнели и похудели", – заявил Корчевников.

Сам Морозов сообщил, что в скором времени войдет целиком в одну штанину.

Ранее артист признался, что из-за коронавируса чуть не разорился, вогнав себя в кредитные долги. Комик рассказал, что сейчас у него проблемы с коллекторами.