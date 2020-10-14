Умерла знаменитая актриса

Кинозвезда несколько месяцев провела в больнице

Кончата Феррелл, известная по сериалу "Два с половиной человека", скончалась вчера, 13 октября в одной из больниц Лос-Анджелеса. Об этом сообщили СМИ.

Причиной смерти 77-летней актрисы стали осложнения, вызванные сердечным приступом. По словам мужа звезды, она была в больнице с июля, передает TMZ.

Американская артистка чаще всего появлялась на экранах в комедийных ролях. Зрители помнят Феррелл по фильмам "Эдвард руки-ножницы" и "Настоящая любовь", а также сериалам "Друзья" и "Скорая помощь".

Карина СИРАЗОВА

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