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Кончата Феррелл, известная по сериалу "Два с половиной человека", скончалась вчера, 13 октября в одной из больниц Лос-Анджелеса. Об этом сообщили СМИ.
Причиной смерти 77-летней актрисы стали осложнения, вызванные сердечным приступом. По словам мужа звезды, она была в больнице с июля, передает TMZ.
Американская артистка чаще всего появлялась на экранах в комедийных ролях. Зрители помнят Феррелл по фильмам "Эдвард руки-ножницы" и "Настоящая любовь", а также сериалам "Друзья" и "Скорая помощь".
Conchata Ferrell Dies: Former ‘Two and a Half Men’ Co-Star Was 77 https://t.co/7cV98gsKTv— Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 13, 2020
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