Кончата Феррелл, известная по сериалу "Два с половиной человека", скончалась вчера, 13 октября в одной из больниц Лос-Анджелеса. Об этом сообщили СМИ.

Причиной смерти 77-летней актрисы стали осложнения, вызванные сердечным приступом. По словам мужа звезды, она была в больнице с июля, передает TMZ.

Американская артистка чаще всего появлялась на экранах в комедийных ролях. Зрители помнят Феррелл по фильмам "Эдвард руки-ножницы" и "Настоящая любовь", а также сериалам "Друзья" и "Скорая помощь".

