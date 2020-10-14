Осталась без наследства от матери: как живет единственная дочь Лолиты

Осталась без наследства от матери: как живет единственная дочь Лолиты
Лолита. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка редко видится со звездной матерью

Далеко не все знают о том, что у Лолиты Милявской есть дочь. Звездная наследница появилась на свет 3 ноября 1998 года. Сообщается, что Ева живет в Киеве вместе с бабушкой Аллой Никифировой – матерью знаменитой артистки.

На момент беременности Лолита состояла в браке с шоуменом Александром Цекало. Однако отмечается, что отцом девочки является другой мужчина, имя которого не разглашается. По некоторым данным, Милявская официально зарегистрировала брак с Цекало для того, чтобы оформить на него Еву. Девушка до сих пор носит фамилию отчима.

Роды у певицы начались преждевременно. Малышка появилась на свет весом всего 1200 граммов. Врачи не надеялись, что ребенок выживет, но произошло чудо. Недоношенность повлияла на внешний вид девочки – Еву посчитали аутистом.

Саму Лолиту по началу очень расстраивали нападки на наследницу. Она пыталась объяснить, что у ее чада нет этого страшного диагноза.

"Недоношенность – не есть умственное отставание" – объяснила артистка в одном из своих интервью.

Ева Цекало училась в обычной общеобразовательной школе. По окончании учебного заведения девушка стала получать высшее образование в Интернете. Дочь Лолиты освоила два иностранных языка – английский и польский. Также она мечтает выучить немецкий и французский.

К сожалению, мама и дочь видятся достаточно редко. Милявская занята своей карьерой, которая, к слову, идет в гору. Но на каникулах артистка спешит в Киев – навестить Еву и родительницу.

 

Также артистка заявила, что давно оформила завещание, однако включать в него дочь не стала. Все имущество Лолита переписала на родственников, поскольку переживает, что девочка может стать жертвой мошенников, а такая мера позволит ее обезопасить. 

"У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей. Ева не будет отстаивать имущество. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею пользовались", – говорила артистка в интервью.

Ранее стало известно о том, что Милявская в хирургическом халате довела народ до слез.

Анастасия ГОРЮНОВА

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