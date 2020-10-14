Сегодня у дизайнера праздник

На своей инстаграм-странице Александр Буйнов выложил серию фотографий с Валентином Юдашкиным. Публикация появилась в честь Дня Рождения знаменитого модельера.

На первой фотографии певец вместе с кутюрье позирует в стильных черных костюмах. На втором снимке можно увидеть Буйнова и Юдашкина в окружении прекрасных дам – адвоката Иды Достман и супруги модельера Марины. Третья фотокарточка запечатлела застолье звездной компании.

Буйнов рассказал, что познакомился с Юдашкиным в 90-х годах. Тогда модельер произнес фразу "Ну что, будем шокировать публику?", которая въелась в память певца.

"Какое счастье, что судьба свела нас в 90-е и ты тогда сказал знаменитую фразу: "Ну, что?... будем шокировать публику!" – написал артист.

Также Буйнов отметил, что Валентин родился в особенный день. Ведь 14 октября православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Напомним, по некоторым данным, четыре года назад у Юдашкина диагностировали рак пищевода. Сообщается, что из-за болезни кутюрье пришлось удалить почку и половину легкого. Он продолжает проходить длительный курс реабилитации.

По внешнему виду модельера сложно сказать, что он имеет тяжелый недуг. Валентин выглядит бодрым и часто улыбается. Но некоторые поклонники все-таки обнаружили неладное – они заметили, что дизайнер сильно исхудал во время карантина.