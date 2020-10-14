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Николай Караченцов, который в последние годы жизни стал инвалидом, принимал этот мир с благодарностью, а сама болезнь не сильно тяготила артиста. Об этом рассказала вдова Людмила Поргина.
Жена актера вспомнила, что поинтересовалась у него, есть ли у него какие переживания по поводу инвалидности. На что народный артист ответил:
"Нет. Я благодарен господу, что он мне показал не 180 градусов жизни, а 360".
Караченцов пояснил, что раньше у него были деньги и любовь публики, а теперь он увидел обратную сторону – что чувствует человек, лишенный свободы.
В последние дни, признается вдова, актер постоянно улыбался.
"Я вдруг такой стал счастливый",
– признавался супруге актер. Поргина отметила, что ей с мужем очень помогали неравнодушные люди как с лечением, так и просто добрым словом. Весь наш мир держится на любви, заключила артистка в беседе с "Пятым каналом".
Николай Караченцов умер в 2018 г. после тяжелой болезни. Ему было 73 года.
Ранее Людмила Поргина оказалась в центре скандала из-за денег.
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