"Вдруг такой стал счастливый": Поргина вспомнила последние дни Караченцова

"Вдруг такой стал счастливый": Поргина вспомнила последние дни Караченцова
Николай Караченцов и Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Народный артист принимал все испытания с благодарностью

Николай Караченцов, который в последние годы жизни стал инвалидом, принимал этот мир с благодарностью, а сама болезнь не сильно тяготила артиста. Об этом рассказала вдова Людмила Поргина.

Жена актера вспомнила, что поинтересовалась у него, есть ли у него какие переживания по поводу инвалидности. На что народный артист ответил:

"Нет. Я благодарен господу, что он мне показал не 180 градусов жизни, а 360".

Караченцов пояснил, что раньше у него были деньги и любовь публики, а теперь он увидел обратную сторону – что чувствует человек, лишенный свободы.

В последние дни, признается вдова, актер постоянно улыбался. 

"Я вдруг такой стал счастливый",

– признавался супруге актер. Поргина отметила, что ей с мужем очень помогали неравнодушные люди как с лечением, так и просто добрым словом. Весь наш мир держится на любви, заключила артистка в беседе с "Пятым каналом".

Николай Караченцов умер в 2018 г. после тяжелой болезни. Ему было 73 года.

Ранее Людмила Поргина оказалась в центре скандала из-за денег.

Карина СИРАЗОВА

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