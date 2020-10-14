Телеведущая приезжала в Костромскую область ради съемок шоу

Вчера появились сообщения о том, что Ксения Собчак подхватила коронавирус, хотя сама блондинка эту информацию отрицает. За несколько дней до этого звезда общалась с Мариной Угодской – номинанткой на Нобелевскую премию и бывшей уборщицей, которая выиграла выборы главы Повалихинского сельского поселения. По ее словам, телеведущая привезла к ним коронавирус.

В Костромскую область Собчак приезжала 8 октября для съемки нового выпуска своего Ютуб-шоу. Сегодня у Угодской и ее дочери поднялась температура – из-за плохого самочувствия из администрации пришлось уйти пораньше.

"Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация, приехала Собчак и, походу дела, сейчас у нас коронавирус",

– рассказала глава поселения "Подъему".

Напомним, что после внезапной победы Марины Угодской на выборах журналисты в качестве эксперимента выдвинули ее на Нобелевскую премию.

О положительном тесте Собчак на COVID-19 журналистам стало известно накануне. Сама телезвезда обругала прессу, опровергнув слухи о болезни.