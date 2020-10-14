Собчак навредила выигравшей на выборах уборщице

Собчак навредила выигравшей на выборах уборщице
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая приезжала в Костромскую область ради съемок шоу

Вчера появились сообщения о том, что Ксения Собчак подхватила коронавирус, хотя сама блондинка эту информацию отрицает. За несколько дней до этого звезда общалась с Мариной Угодской – номинанткой на Нобелевскую премию и бывшей уборщицей, которая выиграла выборы главы Повалихинского сельского поселения. По ее словам, телеведущая привезла к ним коронавирус.

В Костромскую область Собчак приезжала 8 октября для съемки нового выпуска своего Ютуб-шоу. Сегодня у Угодской и ее дочери поднялась температура – из-за плохого самочувствия из администрации пришлось уйти пораньше.

"Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация, приехала Собчак и, походу дела, сейчас у нас коронавирус",

рассказала глава поселения "Подъему".

Напомним, что после внезапной победы Марины Угодской на выборах журналисты в качестве эксперимента выдвинули ее на Нобелевскую премию.

О положительном тесте Собчак на COVID-19 журналистам стало известно накануне. Сама телезвезда обругала прессу, опровергнув слухи о болезни.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Россия не согласна: Лавров дал большое интервью

Министр считает, что пока не все потеряно

"Все резко подорожает": эксперты подготовили пессимистичный прогноз для россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей