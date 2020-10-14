Блогер попросила помощи у знающих людей

Супруга украинского артиста Сергея Бабкина рассказала о том, что у нее украли доступ к личному аккаунту в "Инстаграм". Видеообращение Снежаны было опубликовано на странице мужа – украинского артиста Сергея Бабкина.

Бабкина является популярным блогером. На ее страницу были подписаны около 193 тысяч пользователей Сети.

На записи заплаканная Снежана рассказывает, что она хотела верифицировать свой инстаграм-аккаунт.

"Я сижу сейчас и плачу. Не знаю, что делать", – сообщила она.

Она подала соответствующий запрос, после чего на почту пришло письмо с одобрением. Блогер выполнила ряд необходимых действий для активизации, как вдруг вся информация с ее профиля исчезла.

"Через минуту – такая вспышка, все исчезает" – рассказала она сквозь слезы.

Снежана отметила, что члены ее команды не раз пытались зайти на страницу, но все было тщетно. При вводе пароля доступ также не появляется.

Если попробовать перейти по ссылке, то сразу же всплывает надпись "К сожалению, эта страница недоступна" или "Пользователь не найден".

Отчаявшаяся Бабкина решила обратиться за помощью к аудитории супруга. К слову, Сергей имеет 440 тысяч подписчиков.

"Если вы знаете, что можно сделать, напишите сюда, пожалуйста" – попросила она.

Пользователи Сети посоветовали обратиться в техподдержку Инстаграм. Однако не все восприняли новость об утере аккаунта всерьез. Некоторые комментаторы осудили блогера за то, что она убивается из-за таких пустяков.