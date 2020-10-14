"Первый канал" уже успел найти замену фигуристке

Олиппийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина, выступающая в шоу "Ледниковый период", рассказала на своей странице в соцсетях, что травмировалась во время репетиции к своему номеру на шоу. Спортсменка выбыла из проекта. Из-за неудачного падения ее партнеру, актеру Вячеславу Чепурченко, дали другого партнера.

Татьяна рассказала, что тренировка с непрофессионально подготовленным человеком всегда полна различных неожиданностей.

"Два месяца работы, два эфира, и я снова вышла из строя", – написала фигуристка в своем "Инстаграм".

Тем не менее, она не намерена падать духом и собирается в скором времени вернуться в проект.

Позднее стало известно, что на замену травмированной Тотьмяниной выйдет Яна Хохлова, чемпионка европейского первенства по фигурному катанию. Женщина заявила в своем аккаунте в "Инстаграм", что уже в предстоящую субботу зрители могут оценить по достоинству их номер с Вячеславом.

Год назад сообщалось, что Тотьмянину прооперировали в Москве. Спортсменка попала в больницу с опухолью, которую успешно удалили в онкоцентре.

Ранее советская фигуристка Ирина Роднина обрушилась с критикой на "Ледниковый период", заявив, что не собирается смотреть программу, в которой выступает только один профессионал.