"Нет дыма без огня": Пригожин ответил на слухи о пополнении в семье

"Нет дыма без огня": Пригожин ответил на слухи о пополнении в семье
Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер намекнул на интересное положение девушки

Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой в конце августа, и в Сети тут же стали ходить слухи о беременности девушки. Наконец в семье Валерии дали комментарий о предполагаемом пополнении. Ждет ли невестка певицы ребенка, рассказал Иосиф Пригожин.

Продюсер, который сидел на свадьбе в первых рядах, о положении Волковой ничего не знал. Он признался, что намерено не лезет в жизнь молодых: сами расскажут, если захотят. Однако упрекать журналистов в том, что они выдают желаемое за действительное, Пригожин все же не стал.

"Вы знаете, нет дыма без огня. Я так вам скажу",

поделился продюсер с Teleprogramma.pro. А вот в разговоре с WomanHit.ru он даже пообещал уточнить информацию у супруги. Кстати, ранее Валерия слухи о беременности Волковой опровергала.

Напомним, что округлившийся живот Волковой админы телеграм-канала "НеМалахов" заметили еще на свадебных фото. Несколько дней назад младший сын певицы опубликовал в Инстаграм-историях свежий кадр, после которого разговоры о беременности вспыхнули с новой силой.

Ранее "Утро.ру" писало о подробностях бракосочетания сына Валерии.

Карина СИРАЗОВА

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