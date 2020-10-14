Продюсер намекнул на интересное положение девушки

Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой в конце августа, и в Сети тут же стали ходить слухи о беременности девушки. Наконец в семье Валерии дали комментарий о предполагаемом пополнении. Ждет ли невестка певицы ребенка, рассказал Иосиф Пригожин.

Продюсер, который сидел на свадьбе в первых рядах, о положении Волковой ничего не знал. Он признался, что намерено не лезет в жизнь молодых: сами расскажут, если захотят. Однако упрекать журналистов в том, что они выдают желаемое за действительное, Пригожин все же не стал.

"Вы знаете, нет дыма без огня. Я так вам скажу",

– поделился продюсер с Teleprogramma.pro. А вот в разговоре с WomanHit.ru он даже пообещал уточнить информацию у супруги. Кстати, ранее Валерия слухи о беременности Волковой опровергала.

Напомним, что округлившийся живот Волковой админы телеграм-канала "НеМалахов" заметили еще на свадебных фото. Несколько дней назад младший сын певицы опубликовал в Инстаграм-историях свежий кадр, после которого разговоры о беременности вспыхнули с новой силой.

Ранее "Утро.ру" писало о подробностях бракосочетания сына Валерии.