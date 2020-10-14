Ребенок умилил поклонников режиссера

Егор Кончаловский поделился с поклонниками фотографией сына. Весной мальчику исполнилось три года.

На снимке Тимур примеряет очки звездного отца. При этом ребенок корчит забавную гримасу, делая вид, будто он чем-то сильно удивлен.

"Сын!" – лаконично подписал фотографию Кончаловский.

Поклонники кинорежиссера отметили, что между отцом и сыном есть много внешних сходств. Также они написали, что ребенок выглядит очень милым.

"Потешный такой пацанёнок!! Копия папина!!!!", "Хорошенький мальчик", "Славный ребенок, порода чувствуется во всем. Думаю, и талантом его природа не обделила" – прокомментировали пользователи "Инстаграм".

По некоторым данным, сын Тимур появился в отношениях Кончаловского и юриста Марии Леоновой. Некоторое время назад по Сети ходили слухи о том, что пара тайно сыграла свадьбу. Однако сам сценарист тщательно скрывает подробности своей личной жизни.

Первой избранницей Кончаловского была актриса Любовь Толкалина. Они прожили вместе 20 лет, при этом официально не состояв в браке. Артисты вырастили общую дочь Марию. Недавно 19-летняя красавица вышла замуж за Никиту Кузьмина.

Ранее появилась информация о том, что Толкалина поймала букет невесты на свадьбе дочери.