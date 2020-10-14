В Сети обсуждают сестру-близнеца Заворотнюк

Пользователи нашли поразительное сходство актрисы со звездой отечественного шоу-бизнеса

Анна Семенович решила отказаться от привычного цвета волос и перекраситься в более темный цвет. Пользователи Интернета обнаружили, что темноволосая певица очень похожа на Анастасию Заворотнюк.

В Сети даже назвали российских звезд "сестрами-близняшками", пишет телеграм-канал "НеМалахов". Автор отметил, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" нельзя было бы отличить от Семенович, если бы она была чуть полнее.

К слову, о желании перекраситься Анна рассказала на своей странице в "Инстаграм".

"А может снова стать тёмненькой и сделать чёлку? Как вы думаете, давайте голосовать в коментах. Кто за блонд, а кто за тёмный?" – поинтересовалась певица (орфография и пунктуация сохранены).



Пользователи социальной сети попытались отговорить экс-солистку "Блестящих" таких перемен в образе. "Анечка, ни в коем случае. Только блондинка", "Я за блонд голосую", "В темном сразу потерялись, обычная девушка среди толпы! Блонд без вариантов! Вы гораздо эффектнее!", "Только блонд", – написали в комментариях.

К слову, поклонники тоже заметили, что с темным цветом волос певица очень похожа на Заворотнюк. "Вы с такой прической очень похожи на Анастасию Заворотнюк: глаза, губы и черты лица в целом", – написал пользователь социальной сети.

Напомним, что не так давно Заворотнюк и Чернышев отпраздновали годовщину венчания.