Предполагаемый возлюбленный значительно моложе артистки

Слухи вокруг тайного поклонника Лидии Федосеевой-Шукшиной взбудоражили многочисленных поклонников 82-летней народной артистки. Сегодня по этому поводу решил высказаться сын ее супруга Бари Алибасов-младший. Шоумен уверен, что именитая актриса променяла его отца на кавалера помоложе.

По данным наследника музыкального продюсера, недвусмысленные знаки внимания Лидии Николаевне оказывает помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь. 40-летний мужчина работает на основателя популярной группы "На-на", а еще обхаживает его законную жену.

В комментарии "Пятому каналу" Бари Алибасов-младший поделился своими размышлениями на счет нового увлечения Федосеевой-Шукшиной. По его мнению, артистка решила променять имеющуюся недвижимость на "более молодое тело" чем у Бари Каримовича.

Пасынок звезды также не исключает, что она могла обратиться за услугами к профессионалам. Мужской эскорт, по данным Алибасова, стоит порядка 1,5 млн руб. в месяц.

Напомним, накануне Федосееву-Шукшину заметили в компании таинственного незнакомца. Актриса и ее спутник прекрасно проводили время, смеялись и фотографировались.

