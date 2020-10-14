Сын Алибасова раскрыл имя ухажера Федосеевой-Шукшиной

Сын Алибасова раскрыл имя ухажера Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Предполагаемый возлюбленный значительно моложе артистки

Слухи вокруг тайного поклонника Лидии Федосеевой-Шукшиной взбудоражили многочисленных поклонников 82-летней народной артистки. Сегодня по этому поводу решил высказаться сын ее супруга Бари Алибасов-младший. Шоумен уверен, что именитая актриса променяла его отца на кавалера помоложе.

По данным наследника музыкального продюсера, недвусмысленные знаки внимания Лидии Николаевне оказывает помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь. 40-летний мужчина работает на основателя популярной группы "На-на", а еще обхаживает его законную жену.  

В комментарии "Пятому каналу" Бари Алибасов-младший поделился своими размышлениями на счет нового увлечения Федосеевой-Шукшиной. По его мнению, артистка решила променять имеющуюся недвижимость на "более молодое тело" чем у Бари Каримовича.

Пасынок звезды также не исключает, что она могла обратиться за услугами к профессионалам. Мужской эскорт, по данным Алибасова, стоит порядка 1,5 млн руб. в месяц.

Напомним, накануне Федосееву-Шукшину заметили в компании таинственного незнакомца. Актриса и ее спутник прекрасно проводили время, смеялись и фотографировались.

Ольга ФЕДОРОВА

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