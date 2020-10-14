Внешний вид топ-модели вызвал много вопросов

В последнее время в СМИ появляется много сообщений о том, что Ирина Шейк заметно поправилась. Так, на одной из съемок модель не смогла даже застегнуть юбку, поэтому ей пришлось сниматься в расстегнутой одежде. Во время одной из прогулок модель надела необычные колготки, которые подчеркнули располневшие ноги.

Сейчас бывшая жена Брэдли Купера часто прогуливается по улицам Нью-Йорка. Папарацци снимают почти каждый ее выход в свет, однако в этот раз снимки не вызвали привычного восхищения.

В этот раз Ирина Шейк надела клетчатую юбку, объемный худи и колготки с уплотненными широкими полосками выше колена. Похоже, что эти вставки должны были имитировать чулки, но они сползли с бедер модели и перетянули ее ноги.

Таким образом ноги модели стали выглядеть короче и полнее обычного, а кто-то даже сравнил их с "колбасками в оплетке", пишет "Wday".

К слову, сама Ирина Шейк не думает, что набрала лишний вес. Недавно модель опубликовала фото в кружевном нижнем белье.