"Колбаски в оплетке": располневшая Шейк оконфузилась на публике

"Колбаски в оплетке": располневшая Шейк оконфузилась на публике
Ирина Шейк. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
Внешний вид топ-модели вызвал много вопросов

В последнее время в СМИ появляется много сообщений о том, что Ирина Шейк заметно поправилась. Так, на одной из съемок модель не смогла даже застегнуть юбку, поэтому ей пришлось сниматься в расстегнутой одежде. Во время одной из прогулок модель надела необычные колготки, которые подчеркнули располневшие ноги. 

Сейчас бывшая жена Брэдли Купера часто прогуливается по улицам Нью-Йорка. Папарацци снимают  почти каждый ее выход в свет, однако в этот раз снимки не вызвали привычного восхищения. 

В этот раз Ирина Шейк надела клетчатую юбку, объемный худи и колготки с уплотненными широкими полосками выше колена. Похоже, что эти вставки должны были имитировать чулки, но они сползли с бедер модели и перетянули ее ноги.

Таким образом ноги модели стали выглядеть короче и полнее обычного, а кто-то даже сравнил их с "колбасками в оплетке", пишет "Wday".

К слову, сама Ирина Шейк не думает, что набрала лишний вес. Недавно модель опубликовала фото в кружевном нижнем белье. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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