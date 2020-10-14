Руки прочь от Анастасии: американский фильм о Романовых не покажут в России

Руки прочь от Анастасии: американский фильм о Романовых не покажут в России
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Минкульт не выдал киноленте прокатное удостоверение

Не так давно в Сети вспыхнул скандал вокруг фильма "Anastasia: Once Upon a Time", который сняли в США. Кинолента расскажет альтернативную версию убийства дочери последнего русского царя Николая Второго. 

Согласно задумке создателей, Анастасии удалось скрыться от большевиков благодаря магии. Через портал она попадает в США 80-х годов, находит себе друзей и отлично проводит время. Россиян такая версия привела, мягко говоря, в негодование. 

Жителей России не устроило, что американцы решили переписать этот трагический этап российской истории, пишет "Царьград". В итоге граждане попросили Минкульт объяснить, почему фильм получил разрешение на прокат. 

Оказалось, что никакого разрешения министерство не выдавало. 

"Пришёл ответ от Минкульта на обращение. Короче, не будет фильма об Анастасии в российском прокате. Вот и славно", – написали в Твиттере, добавив хештэг "руки прочь от Анастасии".

Ранее историк сообщил подробности об экспертизе останков семьи Николая II.

Юлия МИХАЙЛОВА

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