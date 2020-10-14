"Всегда жила скромно": за Поргину из-за споров о пенсии вступился сын

"Всегда жила скромно": за Поргину из-за споров о пенсии вступился сын
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник уверяет, что артистка не нуждается в огромных выплатах

Скандал вокруг вдовы Николая Караченцова начался с предложения художника Никаса Сафронова установить Людмиле Поргиной особую пенсию в размере 150 тыс. рублей. В конце концов, желание ежемесячно получать от государства огромные выплаты приписали самой артистке, и она тут же подверглась травле за неуемные финансовые аппетиты. Однако сын знаменитости заверяет, его мама – не такая, она никогда не стала бы выпрашивать деньги и привыкла жить по средствам.

Караченцов рассказал, что в связи с серьезными заслугами в сфере кинематографа Людмила Андреевна и так получает повышенную пенсию. Государство ежемесячно перечисляет вдове звезды культового фильма "Человек с бульвара Капуцинов" по 50 тыс. рублей. 30 из них – это надбавка за звание "Заслуженная артистка". На эти деньги и существует знаменитость. Кроме того, ее финансово поддерживает сын.

"Она всегда жила скромно, ни шиковала", – передает слова Андрея издание "Дни.ру".

Именитый наследник попросил оставить ее маму в покое и не докучать ей обидными расспросами.


Впрочем, сама Поргина недавно заявила, что считает себя достойной получать огромную пенсию. По словам актрисы, она усердно работала с утра до ночи и этим заслужила особенные условия.

Ольга ФЕДОРОВА

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