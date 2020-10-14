Любовница обматерила Тарзана после слухов о суррогатном материнстве

Любовница обматерила Тарзана после слухов о суррогатном материнстве
Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка пришла в ярость и не стеснялась в выражениях

Наташа Королева и Тарзан продолжают выяснять отношения с Анастасией Шульженко, которая называет себя любовницей танцора. Кажется, что у девушки сдают нервы, потому что адекватно реагировать на происходящее она больше не может. 

На своей странице в "Инстаграм" любовница Тарзана решила опровергнуть слова Королевой о том, что она должна была стать суррогатной матерью для звездной семьи.   Девушка не сдержалась и использовала ненормативную лексику, пишет "Экспресс газета". 

"Пойду перезапишу номер в телефонной книге на "Сережа П******л" P. S: Ваша "Настя Сурогат", – написала Шульженко. 

К слову, юристы также заподозрили, что слова жены Тарзана – ложь, ведь в России женщинам, у которых нет своего здорового ребенка, запрещено становиться суррогатными матерями, уточняет "Комсомольская правда".

Напомним, что ранее Наташа Королева призналась, что она сама поспособствовала интимной встрече Тарзана и его любовницы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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