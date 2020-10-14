Трагическую новость сообщил Фадеев

В Москве ушел из жизни именитый советский и российский музыкант и композитор Дмитрий Данин. Ему было 70 лет.

О смерти Данина сообщил продюсер Максим Фадеев. По его словам, тот долго болел. Композитор скончался в ночь на среду, 14 октября. Фадеев добавил, что прощание планируется на 16 октября. Композитора кремируют. Траурная церемония пройдет на Митинском кладбище. Об этом говорится на сайте РЕН ТВ.

Данин написал множество песен для Николая Караченцова, Михаила Боярского, Ларисы Долиной и других популярных артистов.