После сплетен об инфекции у Харламова заразу подхватила Асмус

После сплетен об инфекции у Харламова заразу подхватила Асмус
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
К артистке дважды приезжала скорая

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться. От болезни никто не застрахован, поэтому то и дело в СМИ появляются новости о заболевших звездах отечественного шоу-бизнеса. Вот и Кристина Асмус призналась, что уже несколько дней сильно болеет. 

Печальной новостью звезда "Интернов" поделилась на своей странице в "Инстаграм".  

"В общем, у меня подтвердился Ковид. 3 дня были прям жесткими – температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", – написала актриса (орфография и пунктуация сохранены). 

Бывшая жена Гарика Харламова рассказала, что сейчас она находится дома и ждет врачей, чтобы отследить динамику болезни. Она призналась, что к ней уже дважды приезжала скорая. 

Асмус обратилась к подписчикам и попросила их быть аккуратнее и не забывать о мерах предосторожности. В комментариях к публикации поклонники актрисы пожелали ей скорейшего выздоровления и поделились своими методами, которые помогли им быстро встать на ноги. 

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у бывшего супруга артистки тоже обнаружили COVID-19. Однако позже выяснилось, что сплетни об инфицированном Харламове не подтвердились. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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