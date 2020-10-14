К артистке дважды приезжала скорая

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться. От болезни никто не застрахован, поэтому то и дело в СМИ появляются новости о заболевших звездах отечественного шоу-бизнеса. Вот и Кристина Асмус призналась, что уже несколько дней сильно болеет.

Печальной новостью звезда "Интернов" поделилась на своей странице в "Инстаграм".

"В общем, у меня подтвердился Ковид. 3 дня были прям жесткими – температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", – написала актриса (орфография и пунктуация сохранены).

Бывшая жена Гарика Харламова рассказала, что сейчас она находится дома и ждет врачей, чтобы отследить динамику болезни. Она призналась, что к ней уже дважды приезжала скорая.

Асмус обратилась к подписчикам и попросила их быть аккуратнее и не забывать о мерах предосторожности. В комментариях к публикации поклонники актрисы пожелали ей скорейшего выздоровления и поделились своими методами, которые помогли им быстро встать на ноги.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у бывшего супруга артистки тоже обнаружили COVID-19. Однако позже выяснилось, что сплетни об инфицированном Харламове не подтвердились.