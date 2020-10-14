Младенец появился на свет еще в августе

В семействе королевы российской эстрады произошло приятное событие. Оказалось, летом племянник Аллы Пугачевой Владислав снова стал папой. Пополнение держали в секрете, однако СМИ удалось пообщаться с приятелями пары и разузнать подробности.

Жизнь родственника Примадонны нельзя назвать легкой. В какой-то момент мужчина оступился и впал в зависимость от бутылки. Пристрастие к алкоголю даже заставило Аллу Борисовну вмешаться в личную жизнь племянника. Некоторое время назад Пугачева забрала у него сына Евгения, так как решила, что такой непутевый отец не сможет нормально воспитать ребенка.

Но с приходом новой любви по имени Гузель жизнь Владислава стала налаживаться. Счастливые влюбленные обзавелись потомством – у них родилась девочка, сообщают инсайдеры. Таким образом, Алла Борисовна уже в пятый раз стала бабушкой.

По данным телеграм-канала "Звездач", беременность не обошлась без затруднений. Малышка должна была появиться на свет в сентябре, однако роженица попала в реанимацию и родила раньше положенного срока. По слухам, девочку назвали Евгенией – в честь первого сына Владислава. Его, кстати, воспитывает водитель Пугачевой.

Недавно стало известно о том, что и сама Примадонна раньше была не прочь выпить. Оказалось, знаменитая певица за раз может приговорить целый литр водки.