Дочь Глаголевой опубликовала редкое фото молодых родителей

Дочь Глаголевой опубликовала редкое фото молодых родителей
Вера Глаголева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Снимок наследница актрисы нашла случайно

Сегодня дочери Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова исполнилось 42 года. Анна решила поблагодарить своих родителей за то, что они подарили ей жизнь. Она опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлены ее молодые родители с ней на руках. 

Отец аккуратно держит малышку Анну на руках и прижимает ее к себе. Сама Глаголева смотрит в кадр. Как призналась наследница актрисы, об этой фотографии она узнала совершенно случайно. 

"Так получилось, но именно эту фотографию я никогда раньше не видела и если бы не Александр Козловский, который мне ее любезно прислал, я бы так и жила не зная о существовании этого кадра. С огромным удовольствием сегодня делюсь с вами этим чудесным приветом из прошлого", – написала Нахапетова. 


Она также трогательно поблагодарила своих родителей за жизнь. 

В комментариях пользователи социальной сети поздравили Анну с праздником и восхитились архивным фото. "Анечка, с днём рождения! Всего самого-самого доброго! От всей души", "Фотография чудесная совершенно!", "Какая крошечка и какие молодые родители! Аня, с днём рождения! Всего самого наилучшего и здоровья!", "Какая красивая пара была! Мне они нравились оба. Особенно, Вера. Всегда нежная, женственная и утонченная", – написали фанаты. 

Ранее стало известно, что муж Веры Глаголевой задолжал более 50 миллионов рублей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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