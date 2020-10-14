Снимок наследница актрисы нашла случайно

Сегодня дочери Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова исполнилось 42 года. Анна решила поблагодарить своих родителей за то, что они подарили ей жизнь. Она опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлены ее молодые родители с ней на руках.

Отец аккуратно держит малышку Анну на руках и прижимает ее к себе. Сама Глаголева смотрит в кадр. Как призналась наследница актрисы, об этой фотографии она узнала совершенно случайно.

"Так получилось, но именно эту фотографию я никогда раньше не видела и если бы не Александр Козловский, который мне ее любезно прислал, я бы так и жила не зная о существовании этого кадра. С огромным удовольствием сегодня делюсь с вами этим чудесным приветом из прошлого", – написала Нахапетова.

Она также трогательно поблагодарила своих родителей за жизнь.

В комментариях пользователи социальной сети поздравили Анну с праздником и восхитились архивным фото. "Анечка, с днём рождения! Всего самого-самого доброго! От всей души", "Фотография чудесная совершенно!", "Какая крошечка и какие молодые родители! Аня, с днём рождения! Всего самого наилучшего и здоровья!", "Какая красивая пара была! Мне они нравились оба. Особенно, Вера. Всегда нежная, женственная и утонченная", – написали фанаты.

Ранее стало известно, что муж Веры Глаголевой задолжал более 50 миллионов рублей.