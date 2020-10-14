"Счастливая девочка Тася": Пелагея показала милое видео с дочкой

"Счастливая девочка Тася": Пелагея показала милое видео с дочкой
Пелагея. Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/www.globallookpress.com
Девочка поплавала в бассейне с дельфинами

Пелагея любит выкладывать фотографии дочери в своих социальных сетях. После развода она все свободное время посвящает своей наследнице. В этот раз бывшая жена хоккеиста Ивана Телегина выложила видео, на котором трехлетняя Тася в необычной компании плавает в бассейне. 

Небольшое видео было снято во время отдыха в Турции. Кажется, что певица ностальгирует по теплым летним денькам. 

"Летний день в Москве. Говорят, последний. Тепло, как в Турции, где счастливая девочка Тася рассказывала сказку дельфинам", – подписала видео Пелагея. 

Маленькая Таисия сразу же очаровала поклонников звезды. "Тася, такая смелая", "Маленькая Пелагеечка! Не могу налюбоваться на на эту прелесть!", "Какая девочка то приятная!", "Я тоже порадовалась вместе с вами, спасибо за позитивные видео", "Как чудно. Не боится, просто общается с дельфинами", "Энергетика Ваша, такая же потрясающая и уверенная в себе", "Счастливый ангелочек", "Прелестная принцесса Тасечка какая она смелая и храбрая! Люблю!" – написали фанаты в комментариях. 

Ранее дочь Пелагеи спела военный романс "Позарастали стежки-дорожки". Девочка исполнила песню настолько проникновенно, что подписчики артистки не смогли сдержать эмоций. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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