Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Пелагея любит выкладывать фотографии дочери в своих социальных сетях. После развода она все свободное время посвящает своей наследнице. В этот раз бывшая жена хоккеиста Ивана Телегина выложила видео, на котором трехлетняя Тася в необычной компании плавает в бассейне.
Небольшое видео было снято во время отдыха в Турции. Кажется, что певица ностальгирует по теплым летним денькам.
"Летний день в Москве. Говорят, последний. Тепло, как в Турции, где счастливая девочка Тася рассказывала сказку дельфинам", – подписала видео Пелагея.
Маленькая Таисия сразу же очаровала поклонников звезды. "Тася, такая смелая", "Маленькая Пелагеечка! Не могу налюбоваться на на эту прелесть!", "Какая девочка то приятная!", "Я тоже порадовалась вместе с вами, спасибо за позитивные видео", "Как чудно. Не боится, просто общается с дельфинами", "Энергетика Ваша, такая же потрясающая и уверенная в себе", "Счастливый ангелочек", "Прелестная принцесса Тасечка какая она смелая и храбрая! Люблю!" – написали фанаты в комментариях.
Ранее дочь Пелагеи спела военный романс "Позарастали стежки-дорожки". Девочка исполнила песню настолько проникновенно, что подписчики артистки не смогли сдержать эмоций.
Министр считает, что пока не все потеряно