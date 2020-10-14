Девочка поплавала в бассейне с дельфинами

Пелагея любит выкладывать фотографии дочери в своих социальных сетях. После развода она все свободное время посвящает своей наследнице. В этот раз бывшая жена хоккеиста Ивана Телегина выложила видео, на котором трехлетняя Тася в необычной компании плавает в бассейне.

Небольшое видео было снято во время отдыха в Турции. Кажется, что певица ностальгирует по теплым летним денькам.

"Летний день в Москве. Говорят, последний. Тепло, как в Турции, где счастливая девочка Тася рассказывала сказку дельфинам", – подписала видео Пелагея.

Маленькая Таисия сразу же очаровала поклонников звезды. "Тася, такая смелая", "Маленькая Пелагеечка! Не могу налюбоваться на на эту прелесть!", "Какая девочка то приятная!", "Я тоже порадовалась вместе с вами, спасибо за позитивные видео", "Как чудно. Не боится, просто общается с дельфинами", "Энергетика Ваша, такая же потрясающая и уверенная в себе", "Счастливый ангелочек", "Прелестная принцесса Тасечка какая она смелая и храбрая! Люблю!" – написали фанаты в комментариях.

Ранее дочь Пелагеи спела военный романс "Позарастали стежки-дорожки". Девочка исполнила песню настолько проникновенно, что подписчики артистки не смогли сдержать эмоций.