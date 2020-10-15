Борьба за наследство: вдова Кокшенова обвинила любовниц актера в краже

Борьба за наследство: вдова Кокшенова обвинила любовниц актера в краже
Михаил Кокшенов. Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщина считает себя единственной законной женой артиста

Некоторое время назад из жизни ушел актер Михаил Кокшенов. На данный момент между его женами и любовницами продолжается борьба за наследство. Алла Шавырина заявила, что является единственной законной супругой артиста, поэтому все должно перейти ей.

Художница подарила звезде кинокартины "Спортлото-80" дочь Марию. Они прожили вместе до начала 1990-х, но позже расстались.

До Шавыриной у Михаила Михайловича случился роман со стюардессой Ниной Вокрош. В 1986 году у пары родилась дочь Алевтина.

После расставания с Аллой Шавыриной актер сошелся с Еленой, которая впоследствии стала его администратором и верной помощницей. Их брак продлился около 20-ти лет.

Однако Елена не стала последней женщиной Михаила Кокшенова. В 72 года артист ушел от нее к предпринимателю Наталье Лепехиной.

После похорон актера Елена Кокшенова сообщила, что борьбы за наследство не будет. Ведь, по ее словам, он заранее распределил имущество между своими женами, передает "Комсомольская Правда".

Но первая жена Кокшенова, Алла Шавырина, заявила, что все наследство покойного Михаила Михайловича достанется ей и дочери Марии.

"По документам я являюсь единственной женой Кокшенова" – рассказала художница.

Шавырина отметила, что после смерти звезды фильма "Самая обаятельная и привлекательная" его любовницы начали выводить деньги со счетов. Теперь разбираться в этом запутанном деле будут адвокаты. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Попасть туда невозможно": Навальный спрятался в горах под охраной

Проживание в законспирированном особняке обходится семейству оппозиционера в кругленькую сумму

Танцующие президенты: Лукашенко в обнимку с Сердючкой и Ельцин-дирижер - самые яркие видео

Подвигаться под музыку любят даже первые лица мировых держав

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей