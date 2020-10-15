Женщина считает себя единственной законной женой артиста

Некоторое время назад из жизни ушел актер Михаил Кокшенов. На данный момент между его женами и любовницами продолжается борьба за наследство. Алла Шавырина заявила, что является единственной законной супругой артиста, поэтому все должно перейти ей.

Художница подарила звезде кинокартины "Спортлото-80" дочь Марию. Они прожили вместе до начала 1990-х, но позже расстались.

До Шавыриной у Михаила Михайловича случился роман со стюардессой Ниной Вокрош. В 1986 году у пары родилась дочь Алевтина.

После расставания с Аллой Шавыриной актер сошелся с Еленой, которая впоследствии стала его администратором и верной помощницей. Их брак продлился около 20-ти лет.

Однако Елена не стала последней женщиной Михаила Кокшенова. В 72 года артист ушел от нее к предпринимателю Наталье Лепехиной.

После похорон актера Елена Кокшенова сообщила, что борьбы за наследство не будет. Ведь, по ее словам, он заранее распределил имущество между своими женами, передает "Комсомольская Правда".

Но первая жена Кокшенова, Алла Шавырина, заявила, что все наследство покойного Михаила Михайловича достанется ей и дочери Марии.

"По документам я являюсь единственной женой Кокшенова" – рассказала художница.

Шавырина отметила, что после смерти звезды фильма "Самая обаятельная и привлекательная" его любовницы начали выводить деньги со счетов. Теперь разбираться в этом запутанном деле будут адвокаты.