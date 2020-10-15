"Мне больно": врачи довели Бородину до истерики

"Мне больно": врачи довели Бородину до истерики
Ксения Бородина. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Телезвезда страдает от особенности своего организма

На своей инстаграм-странице Ксения Бородина рассказала подписчикам, что каждый поход к косметологу оборачивается для нее кошмаром. Телеведущая призналась – из-за низкого болевого порога она испытывает адскую боль от малейшего вмешательства специалистов.

Ведущая проекта "Дом-2" сообщила, что ей делали процедуру по омоложению кожи лба. Такую безболезненную процедуру бизнесвумен делает только с анестезией.

По словам телезвезды, косметологи уже привыкли к тому, что приход Ксении становится настоящим драматическим "спектаклем". Она постоянно кричит и плачет из-за неприятной особенности своего организма.

"Мне больно, мне все больно" – пожаловалась Бородина.

Ксения призналась, что давно бы прибегла к другой косметологической услуге по подтяжке лица, но не может себе этого позволить из-за низкого болевого порога.

Напомним, телезвезда состоит в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги растят 4-летнюю дочь Теону. Также у ведущей есть дочь Маруся от Юрия Будагова. Летом девочке исполнилось 11 лет.

Ранее появилась информация о том, что Ксения Бородина пристыдила свою бывшую соведущую Ксению Собчак. Бизнесвумен отметила, что блогер ведет себя неподобающим образом, высмеивая героев своего Ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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