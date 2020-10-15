"Хочу покоя": Моисеев ответил на слухи о своей страшной болезни

"Хочу покоя": Моисеев ответил на слухи о своей страшной болезни
Борис Моисеев. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист признался, что считает себя обычным стариком

В последнее время в Сети активно обсуждают плохое состояние перенесшего инсульт Бориса Моисеева, а также его бедственное положение. Певец решил не держать фанатов в неведении и прокомментировал слухи о своей жизни. 

Моиссев признался, что он давно уже считает себя простым пенсионером, а не звездой, и "хочет покоя". Он отметил, что не стремится постоянно напоминать о себе публике, показывая всем, как он садится на шпагат. 

Певец в разговоре со "Стархитом" поделился, что живет обычной жизнью, ходит в банк, лечит зубы, гуляет, читает, общается с близкими и фанатами. 

Директор Моисеева Сергей Горох также подтвердил журналистам, что артист сам за собой ухаживает и не испытывает проблем с движением. Друзья постоянно на связи со знаменитостью. Так, Алла Пугачева, узнав о плохом самочувствии Бориса Моисеева, тут же ему позвонила, но выяснив, что с ним все в порядке, позвала в гости. 

Ранее СМИ сообщали, что артисту стало хуже, а знакомые не могут до него дозвониться. Ходили слухи, что окружение Моисеева специально делает все возможное, чтобы он продолжал угасать. 

Полина ИВАНОВА

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