Артист признался, что считает себя обычным стариком

В последнее время в Сети активно обсуждают плохое состояние перенесшего инсульт Бориса Моисеева, а также его бедственное положение. Певец решил не держать фанатов в неведении и прокомментировал слухи о своей жизни.

Моиссев признался, что он давно уже считает себя простым пенсионером, а не звездой, и "хочет покоя". Он отметил, что не стремится постоянно напоминать о себе публике, показывая всем, как он садится на шпагат.

Певец в разговоре со "Стархитом" поделился, что живет обычной жизнью, ходит в банк, лечит зубы, гуляет, читает, общается с близкими и фанатами.

Директор Моисеева Сергей Горох также подтвердил журналистам, что артист сам за собой ухаживает и не испытывает проблем с движением. Друзья постоянно на связи со знаменитостью. Так, Алла Пугачева, узнав о плохом самочувствии Бориса Моисеева, тут же ему позвонила, но выяснив, что с ним все в порядке, позвала в гости.

Ранее СМИ сообщали, что артисту стало хуже, а знакомые не могут до него дозвониться. Ходили слухи, что окружение Моисеева специально делает все возможное, чтобы он продолжал угасать.