В день 44-летия певца вспомним все его романы

Сегодня, 15 октября, Николай Басков празднует своей День Рождения. "Натуральному блондину" исполнилось 44 года. Рассмотрим, как сложилась личная жизнь завидного жениха.

На данный момент сердце знаменитого певца открыто для новой любви. Артисту не раз приписывали романы с различными красавицами российского шоу-бизнеса.

Далеко не все знают, что "золотой голос" однажды уже был женат. С 2001 по 2008 годы певец состоял в браке со Светланой Шпигель, дочерью продюсера Николая Бориса Шпигеля. В 2006 году у супругов якобы даже появился сын Бронислав.

После расставания с супругой поползли слухи, что Басков закрутил роман с украинской певицей Таисией Повалий. Артисты записали несколько совместных хитов: "Отпусти меня" в 2005 году и "Ты далеко" в 2006. Однако их тайные отношения так и остались домыслом, передает "Телепрограмма".

Также сообщается, что Николай встречался с дочерью Монсеррат Кабалье, наследницей одного из самых больших состояний в Европе Марти. Отношения продлились недолго – Басков не хотел, чтобы общественность обвиняла его в корысти.

В список женщин артиста входит и Оксана Федорова. Как известно, Басков увел телеведущую у супруга Филиппа Тофта. Их роман продлился три года.

После разрыва с Федоровой Николай вскоре начал строить отношения с Анастасией Волочковой. История повторилась – пара провстречалась три года и объявила о расставании.

Следующей невестой певца стала модель и певица Софи Кальчева. Басков надеялся, что она подарит ему детей, но красавице было достаточно ребенка от первого брака. Спустя три года отношений они разошлись.

Последней женщиной артиста стала Виктория Лопырева. Ходили слухи о свадьбе звезд, но позже оказалось, что это была пиар-акция.

Завидный жених не теряет надежды найти ту единственную, с которой он создаст крепкую семью.