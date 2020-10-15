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Телеведущий Дмитрий Шепелев раскритиковал действия белорусских властей, которые пытаются сохранить свое положение. Артист заявил, что происходящие в стране события касаются его лично, поведав о том, что силовики задержали и жестоко избили его друга Максима, который стал очередным "символом борьбы".
Ведущий рассказал, что накануне в Минске Максим подвергся нападению неизвестных в масках, которые увезли его в изолятор и стали "выбивать" некие признания. Кровавые пытки прожолжались аж два часа. Спустя некоторое время мужчину вывезли из изолятора в реанимацию.
Пострадавший, утверждает Шепелев, владеет небольшим цветочным бизнесом. За какое-то мгновение Максим стал "символом сопротивления и борьбы за Новую Беларусь".
"Режим Лукашенко преступный. Так не может продолжаться", – считает звезда.
Сам ведущий винит в происходящем ОМОН и призывает власти сложить полномочия. Таковы требования большинства местных жителей, уверен Шепелев. Вот уже третий месяц его друзья вынуждены "оглядываться по сторонам": не по их ли душу явились сотрудники в штатском.
Они платят эту цену за новую жизнь в новой стране, в Беларуси, которую они заслуживают, свободную от страха и диктатуры", – написал Шепелев в своем "Инстаграм".
Ранее ведущий пожаловался, что ему предложили работу, которую не собирались оплачивать. Экс-возлюбленного покойной Жанны Фриске предупредили, что вместо этого он может наслаждаться совместной деятельностью с отличной командой.
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