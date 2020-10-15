"Преступный режим": Шепелев раскритиковал Лукашенко из-за подавления протестов

"Преступный режим": Шепелев раскритиковал Лукашенко из-за подавления протестов
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий требует от властей перевыборов

Телеведущий Дмитрий Шепелев раскритиковал действия белорусских властей, которые пытаются сохранить свое положение. Артист заявил, что происходящие в стране события касаются его лично, поведав о том, что силовики задержали и жестоко избили его друга Максима, который стал очередным "символом борьбы".

Ведущий рассказал, что накануне в Минске Максим подвергся нападению неизвестных в масках, которые увезли его в изолятор и стали "выбивать" некие признания. Кровавые пытки прожолжались аж два часа. Спустя некоторое время мужчину вывезли из изолятора в реанимацию.

Пострадавший, утверждает Шепелев, владеет небольшим цветочным бизнесом. За какое-то мгновение Максим стал "символом сопротивления и борьбы за Новую Беларусь".

"Режим Лукашенко преступный. Так не может продолжаться", – считает звезда.

Сам ведущий винит в происходящем ОМОН и призывает власти сложить полномочия. Таковы требования большинства местных жителей, уверен Шепелев. Вот уже третий месяц его друзья вынуждены "оглядываться по сторонам": не по их ли душу явились сотрудники в штатском.

Они платят эту цену за новую жизнь в новой стране, в Беларуси, которую они заслуживают, свободную от страха и диктатуры", – написал Шепелев в своем "Инстаграм".

Ранее ведущий пожаловался, что ему предложили работу, которую не собирались оплачивать. Экс-возлюбленного покойной Жанны Фриске предупредили, что вместо этого он может наслаждаться совместной деятельностью с отличной командой.

Несколько дней назад бывший лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок раскритиковал оппозиционерку Светлану Тихановскую за приглашение президента России Владимира Путина на переговоры с действующим главой Белоруссии Александром Лукашенко.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Может быть твой друг и при другой власти будет торговать цветочками (при свержении Лукашенко). Но одно надо учесть, что все будет как на Украине. Проехался бы ты (Шепелев) по украинским бывшим колхозам и совхозам, посмотрел бы на развалины скотных дворов, вырубленные сады, т.е. сельское хозяйство. Да и заводы в неприглядном состоянии (Южмаш, Николаевский судостроительный, Запорожский алюминиевы Это можно сказать некоторые гиганты перечислены, а о средних и малых заводах и фабриках уже не говорю. Странички этой не хватит для перечисления. Вот и бегут наши девочки и мальчики (лучший цвет нации
Серж
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еще один "политолог"
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