В преступлении подозревают домработницу актрисы

Стало известно о том, что Ольга Тумайкина попалась на крючок мошенницы. Сообщается, что работающая в доме актрисы уборщица могла украсть ее дорогие украшения.

Летом 2019 года Тумайкина наняла в качестве домработницы уроженку Украины. Женщина хорошо выполняла свои обязанности, поэтому быстро втерлась в доверие и не вызывала никаких подозрений. Однако спустя некоторое время из дома артистки начали исчезать драгоценности и другие личные вещи. Ольга не спешила бить тревогу – она думала, что сама переложила украшения и забыла про них.

Некоторое время назад уборщица сообщила, что возвращается на Украину. Она перестала выходить на связь. И тут-то актриса спохватилась. Тумайкина обнаружила, что у нее пропали серьги, кольца, дорогие наручные часы, а также парфюмерия.

Отмечается, что артистку обворовали на 780 тысяч рублей. Ольга написала заявление в полицию, сообщает "Московский Комсомолец".

Напомним, Тумайкина окончила Театральное училище имени Щукина, а после была принята в театральную труппу имени Вахтангова. Ее дебют в качестве актрисы состоялся в 1998 году.

Ольга Тумайкина сыграла во многих фильмах. В репертуаре актрисы – участие в таких кинокартинах, как "Исчезнувшая империя", "Очень русский детектив", "Елки", "Чемпионы", "30 свиданий" и других.