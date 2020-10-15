Женщина высказала ведущей все, что о ней думает, после чего покинула программу

Телеведущая Лариса Гузеева обрушилась с критикой на 31-летнюю невесту по имени Дарья в эфире телепрограммы "Давай поженимся", которая пришла на программу во второй раз. Не обошлось без скандала: в конце выпуска Дарья обматерила Ларису с ее коллегой Розой Сябитовой и гордо удалилась из студии.

Дарья появилась на шоу во второй раз. Девушка заявила, что после своего первого дебюта в программе, когда она со скандалом ушла из студии, бывший супруг в итоге смилостивился и позволил ей видеть детей.



"Неужели на этот раз передо мной будет сидеть уже живой человек? То есть в вас живут настоящие эмоции?" – спросила Гузеева.

После этого Сябитова заявила, что никому из потенциальных женихов не советует выходить из студии, если Дарья выберет кого-то из них. В ответ невеста разозлилась и, не стесняясь в выражениях, сообщила, что такая поддержка от телесвахи ее поражает.

В итоге Дарья порекомендовала дать каждому из женихов свой номер телефона, чтобы те получили "шанс завоевать такую женщину", как она, и гордо удалилась из студии.

Ранее Роза Сябитова рассказала, что опасается увольнения из телепередачи, и намерена держаться за роль главной телесвахи обеими руками.