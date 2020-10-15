Наследница спрятала звезду в осенних листьях

Лера Кудрявцева проводит последние дни "золотой осени" с семьей. Телеведущая прогулялась по парку с двухлетней дочерью Марией, которая закопала маму в пожелтевшей листве. Забавными видео артистка поделилась в "Инстаграм".

Телезвезда показала семейное фото с мужем Игорем Макаровым и наследницей. Отец держал малышку на руках, а Кудрявцева позировала рядом на фоне осенних деревьев.

Также ведущая "Секрета на миллион" опубликовала ролик, где дочь забрасывает ее сухой листвой. Малышка так страдательно прятала маму, что Кудрявцева совсем исчезла под опавшими листьями.

"Закапывались" в листву, как могли #моясемьямоебогатство",

– подписала публикацию телеведущая. Подписчикам понравились трогательные видео с малышкой. В комментариях написали, что тоже постарались провести последние теплые дни на свежем воздухе.

"Лерочка, какая же она у вас умница! Так здорово наблюдать! Милейшая милота!", "Круто! Вот оно счастье!", "У вас волшебная семья! Доченька ваша просто прелесть", "Шикарные какие в листве",

– умилились кадрам в "Инстаграм". Один из поклонников отметил, что подобные развлечения могут быть опасны: "Надеюсь, клещей вы там не подцепили".

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