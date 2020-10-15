В последние годы жизни актер сильно изменился из-за пагубной привычки

Ровно три года назад в этот день не стало Дмитрия Марьянова. Смерть актера наступила в результате оторвавшегося тромба. Елена Ксенофонтова почтила память покойного, посвятив ему пост на своей Инстаграм-странице.

Елена рассказала, каким она запомнила бывшего коллегу по фильму "Карамболь". В ее воспоминаниях Марьянов остался брутальным, харизматичным, искренним и открытым актером.

"Таким я тебя знала, любила и буду помнить всегда" – написала Ксенофонтова.

Последние несколько лет Дмитрий страдал от алкоголизма, поэтому от былой привлекательности, по мнению звезды сериала "Кухня", не осталось и следа.

"В моей памяти ты не смешной лягушонок Радуга и не страшно располневший с потухшим взглядом дядька с фотографий последних лет твоей жизни" – отметила она.

Подписчики Ксенофонтовой принялись скорбеть вместе с ней. Многие помнят Дмитрия как замечательного и яркого актера.

"Я обожала его. Как больно, что именно таких людей Бог забирает", "Сердце не отпускает, ум не хочет понимать до сих пор, что он уже три года не с нами… Навсегда ты в наших сердцах. Искренний, настоящий, наш..." – трогательно написали пользователи Сети.

Напомним, самочувствие Дмитрия Марьянова резко ухудшилось, когда он находился в реабилитационном центре. Там артист лечился от алкоголизма. Актер сообщил о своем состоянии сотрудникам, но те не сразу вызвали "Скорую". Марьянова не успели доставить в больницу – он скончался в дороге.

Ранее Елена Ксенофонтова рассказала, что живет в постоянных мучениях.