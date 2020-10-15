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После переезда Татьяны Плаксиной в США ее отношения с Любовью Успенской не улучшились. Несмотря на все попытки матери сгладить конфликт, девушка продолжает обвинять звезду в издевательствах. На сторону певицы встал адвокат Александр Бенхин, который жестко прошелся по наследнице.
Защитник призвал Плаксину успокоиться и перестать "рубить бабло" на скандале с матерью, которая всего добилась сама и пыталась обеспечить дочери достойную жизнь. По мнению адвоката, дочь Успенской получила травму, из-за которой перенесла множество операций, в состоянии "измененного сознания".
"Тормози. Погибнешь от передоза, прекрати обвинять в своих бедах ВЕСЬ МИР, никому кроме своих родителей ты не нужна к сожалению!"
– обратился Бенхин к Плаксиной в "Инстаграм". Он назвал все ее заявления против матери позорными и подлыми, а также призвал ее просить у Успенской прощения на коленях.
Помимо обращения адвокат опубликовал пост Плаксиной, который она позже удалила. Там девушка вновь написала об издевательствах, а также упомянула Бенхина. Именно поэтому он и решил ей ответить.
"Невозможно даже дочитать ваш бред. Ровно все что вы пишите – ложь и клевета",
– ответила на нападки адвоката Татьяна в комментариях. Девушка добавила, что они не знакомы лично, поэтому в скандал Бенхин лезть не имеет права.
Ранее дочь Успенской, разгуливающую в неадекватном состоянии по улицам Лос-Анджелеса, сняли на видео.
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